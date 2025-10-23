Extremwetter als Auftraggeber - wie die PORR davon profitiert

Anzeige / Werbung

Extremwetterereignisse sind längst Realität. Murenabgänge, Hochwasser und Bergrutsche treffen vor allem alpine Regionen und Flusstäler. Die Schäden sind massiv - für Menschen, Infrastrukturen und ganze Volkswirtschaften. Beim Hochwasser im September 2024 bezifferte Munich Re (ISIN: DE0008430026) den Gesamtschaden auf 4,2 Milliarden Euro. Die österreichische PORR Group (ISIN: AT0000609607) baut an vorderster Front - mit technisch anspruchsvollen Projekten, die Schäden begrenzen und Lebensräume sichern.

Ingenieurbau im Einsatz: Dort, wo der Klimawandel zuschlägt

Die PORR konzentriert sich auf Bauprojekte, die gezielt Naturgefahren entgegenwirken. Mit langjähriger Erfahrung im Ingenieurbau entstehen Schutzbauten, die den Unterschied machen: Dämme, Retentionsflächen, Lawinen- und Murenverbauungen sowie Sicherungen für Ufer und Hänge. Hinter jedem Projekt steht interdisziplinäre Arbeit - Geologen, Hydrologen und Umweltplaner arbeiten Hand in Hand mit den Bauingenieuren.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Donauhochwasserschutz in Österreich. Bis 2030 fließen rund 420 Millionen Euro in neue Maßnahmen. Auch an Nebenflüssen wie Krems und Kamp wird investiert. Im Frühjahr 2024 startete an der Krems ein Projekt zur Erhöhung eines linksufrigen Damms. Die ursprüngliche Auslegung reichte nicht mehr - denn die hydraulischen Bedingungen hatten sich durch Wetterextreme verschärft. Besonders komplex ist die geplante Querung der Krems, die geologisch und technisch hohe Anforderungen stellte.

Starkregen trifft Weltkulturerbe: Die PORR schützt Melk an der Donau

Ein Projekt mit besonderer Strahlkraft entstand in Melk. Die niederösterreichische Stadt liegt direkt an der Donau und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gleichzeitig ist sie stark hochwassergefährdet. Die PORR realisierte ein umfassendes Schutzsystem, das sensible Stadträume sichert, ohne das historische Stadtbild zu beeinträchtigen.

Zum Einsatz kamen technisch ausgefeilte Lösungen: Ankerpfähle, eine Lamellenwand zur Untergrundabdichtung und kombinierte Fundamente für mobile Hochwasserschutzelemente. Ergänzend wurden Versorgungsleitungen erneuert, Kanäle saniert und die angrenzende Bundesstraße B1 modernisiert.

Ein unerwarteter Ernstfall stellte das System bereits während der Bauzeit auf die Probe: Beim Donauhochwasser 2013 wurde die Baustelle geflutet. Die bereits fertiggestellten Schutzabschnitte hielten stand. Das Projekt Melk zeigt, wie gezielter Ingenieurbau selbst unter schwierigsten Bedingungen funktioniert - und wie Unternehmen wie PORR (ISIN: AT0000609607) aktiv zur Klimaanpassung beitragen.

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://porr.at/projekte/?tx_porrcompany_projects%5Baction%5D=list&tx_porrcompany_projects%5Bcontroller%5D=Project&tx_porrcompany_projects%5Bproject%5D=67&cHash=a4262a57a83235a751a0e66b10ba1a78

https://porr.at/projekte/?tx_porrcompany_projects%5Baction%5D=list&tx_porrcompany_projects%5Bcontroller%5D=Project&tx_porrcompany_projects%5Bproject%5D=1791&cHash=7f3ad460538f572040ae3232fef9519f

https://porr.at/projekte/?tx_porrcompany_projects%5Baction%5D=list&tx_porrcompany_projects%5Bcontroller%5D=Project&tx_porrcompany_projects%5Bproject%5D=133&cHash=d803550b6829ec39ad2475865d13c02a

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Extremwetter als Auftraggeber - wie die PORR davon profitiert appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0008430026,AT0000609607