Europas Rückversicherer überraschen 2025 mit ungewöhnlich stabilen Ergebnissen. Nach einem holprigen Jahresstart nutzen Munich Re, Hannover Rück und Co die milde Katastrophensaison, um ihre Bilanzen zu stärken - und schaffen damit laut der US-Großbank J.P. Morgan attraktivere Perspektiven für Anleger.Die große Feuerprobe zu Jahresbeginn schien ein schlechtes Omen: Nach den Waldbränden in Los Angeles lagen die Katastrophenschäden der europäischen Rückversicherer im ersten Quartal deutlich über Plan. ...

