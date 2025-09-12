Die GigawattFactory der LEAG Lausitz Energie Bergbau AG geht mit einem der größten Photovoltaikprojekte Deutschlands in die nächste Runde. Im Energiepark Bohrau mit 133 MWp Leistung startet der Anlagenbau für den ersten Bauabschnitt. "Mit 133 MWp im ersten Bauabschnitt und der geplanten Erweiterung zählt der Energiepark Bohrau zu den größten Solarparks in Deutschland. In Verbindung mit Windenergieanlagen und geplanten Batteriespeichern entsteht zwischen Jänschwalde und Forst ein Energiestandort, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
