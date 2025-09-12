Der Dax beschließt mit dem heutigen Freitagshandel eine turbulente Handelswoche. Preisdaten, Geopolitik und Quartalsberichte gaben den Marktakteuren jede Menge Gesprächsstoff.In Bezug auf den Dax hat sich die Situation im Vergleich zur Vorwoche jedoch nicht sonderlich stark verändert. Der Index notiert noch immer komfortabel oberhalb von 23.000 Punkten. In Richtung 24.000 Punkte wird die Luft jedoch dünner. Es droht ein weiterer Wochenschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
