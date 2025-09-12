Zug - Berlin Heals hat in einer A2-Finanzierungsrunde mehr als 5 Mio. USD aufgebracht, um die Entwicklung seiner kardialen Mikrostromtherapie C-MIC gegen Herzversagen voranzutreiben. Die Finanzierung folgt auf positive Ergebnisse früherer Studien, darunter eine First-in-Human-Studie im Jahr 2019 und eine randomisierte kontrollierte Studie im Jahr 2024, die nachhaltige Vorteile bei der Umkehrung des Herzumbaus und der Verbesserung der Funktion zeigten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab