In einem Positionspapier legen die Verbände dar, warum sie den aktuellen Entwurf zum Cybersicherheitsgesetz ablehnen. Sie fürchten massive Bürokratie und Verzögerungen beim Netzausbau. Das Thema Cybersicherheit bewegt die Energiewirtschaft und hier ganz besonders auch die Photovoltaik-Branche. Das Ziel, Sicherheit im Bereich kritischer Infrastruktur (KRITIS) zu gewährleisten, unterstützen ausdrücklich auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Trotzdem wenden sie sich mit einem Positionspapier gegen den Regierungsentwurf zum sogenannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland