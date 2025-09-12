DJ Lufthansa will Hub-Airlines im Konzern stärker vernetzen

DOW JONES--Die Lufthansa Group ordnet die Zusammenarbeit im Unternehmen neu, um die Marktposition insbesondere der Hub-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines zu stärken und auszubauen. In Bereichen, die für den Fluggast weniger sichtbar sind, sollen die Fluggesellschaften künftig enger vernetzt und stärker integriert werden, teilte der Airline-Konzern mit und nannte als Beispiel den Bereich Loyalty mit "Miles and More". Das Netzmanagement für die Kurz- und Mittelstrecke aller Hub-Airlines werde künftig konzernweit gesteuert, ein Modell das beim Langstrecken-Angebot bereits seit 10 Jahren etabliert ist. In der Folge sollen auch Effizienz und Profitabilität steigen,

Die Zusammenarbeit im Konzern wird künftig vor allem über sogenannte "Group Function Boards" gesteuert, von denen es vier geben soll: Hub Steering, Technology, HR und Finance. Zusätzlich wird in allen Boards ein "Functional Financial Controller" für die Finanzsteuerung vertreten sein.

In der Verantwortung der einzelnen Airlines liegen weiterhin unter anderem das Catering, die Lounges in den Heimatmärkten oder der Service für die Fluggäste. Auch für das Management der jeweiligen Flugbetriebe und den operativen Flugbetrieb bleiben die Hub-Airlines verantwortlich.

Die Anpassung sollen zum 1. Januar 2026 umgesetzt werden.

September 12, 2025

