© Foto: Christoph Dernbach/dpaUber soll 17 Personen schlecht behandelt und behinderten Fahrgäste durch diskriminierendes Verhalten einen erheblichen wirtschaftlichen, emotionalen und physischen Schaden zugefügt haben. Es ist nicht das erste Mal.In einer Beschwerde, die vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, erklärte das US-Justizministerium, Uber-Fahrer würden sich regelmäßig weigern, Fahrgäste mit Behinderungen zu befördern, darunter auch Menschen, die mit Assistenztieren oder verstaubaren Rollstühlen reisen. Die Behörde erklärte außerdem, Uber und seine Fahrer würden illegal Reinigungsgebühren für Assistenztiere sowie Stornogebühren für Fahrgäste verlangen, denen der Service verweigert werde. …Den vollständigen Artikel lesen ...
