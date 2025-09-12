MILAN, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Als Reaktion auf die gestrigen Äußerungen des Stellantis-CEO Antonio Filosa, der öffentlich erklärte, "in Deutschland habe Leapmotor mehr verkauft als BYD", stellt das Unternehmen die folgenden Verkaufszahlen für den deutschen Markt im Zeitraum Januar bis August 2025 klar:

- Mit 8.610 Neuzulassungen in den ersten acht Monaten des Jahres liegt BYD deutlich vor Leapmotor, das lediglich 3.536 Fahrzeuge registrierte.

- In den Segmenten BEV und PHEV verzeichnete BYD im gleichen Zeitraum 5.852 BEVs und 2.757 PHEVs - und übertrifft damit Leapmotor mit 3.088 BEVs und 448 PHEVs.

In einem breiteren Marktumfeld, im gleichen Zeitraum des Jahres, BYD in Deutschland:

- Alfa Romeo übertroffen, das nur 5.226 Fahrzeuge zuließ, darunter lediglich 140 BEVs und 34 PHEVs.

- Jeep überholt, sowohl im BEV-Segment (nur 350 Einheiten) als auch im PHEV Segment (569 Einheiten). Auch beim Gesamtabsatz nähert sich BYD Jeep rasant, wobei der Abstand nur noch 278 Fahrzeuge beträgt.

