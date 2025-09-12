- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC - 12. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCPK: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent mit Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Beschleunigung eines Portfolios wegweisender Unternehmen im Bereich humanoider Robotik und embodied KI, freut sich bekannt zu geben, dass B. Spencer Martin in das Investment Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde.

Herr Martin ist ein erfahrener Investor und Unternehmer mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Technologie und Innovation. Zuvor war Herr Martin als Partner bei TELUS Global Ventures tätig, wo er sich auf die Weiterentwicklung von bahnbrechenden Plattformen spezialisierte, die die Sicherheit, Mobilität und Widerstandsfähigkeit auf den globalen Märkten verbessern. Im Laufe seiner Karriere hat er über 50 Transaktionen in den USA, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich mit einem Volumen von 10 bis 350 Millionen $ erfolgreich abgeschlossen.

Herr Martin verfügt über langjährige Erfahrung in Board-Funktionen und im Investmentbereich. Er war in 10 Board-Funktionen tätig und hat erfolgreiche Exits in Deep-Tech-Sektoren wie künstliche Intelligenz, Quantentechnologien und moderne Radarsysteme vorangetrieben. Die Höhepunkte seiner Karriere beinhalten mehrere Exits bei führenden Unternehmen wie VMware, Entrust, Planet Labs, IMS, Splunk und Alcatel-Lucent. Herr Martin ist ein Chartered Financial Analyst (CFA), besitzt ein MBA-Diplom und ist ein zugelassener Professional Engineer im US-Bundesstaat New York.

"Wir freuen uns, durch die Aufnahme von Spencer in unser Investment Advisory Board unsere Investitionskraft zu stärken", sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Seine langjährige Transaktionserfahrung und seine Erfolgsbilanz bei Exits auf globalen Märkten bringen eine einzigartige Perspektive ein, die unsere Strategie für die Investitionskapitalmärkte stärken wird. Darüber hinaus wird seine bewährte Fähigkeit, qualitativ hochwertige Geschäfte zu beschaffen, zu strukturieren und abzuwickeln, ein entscheidender Gewinn sein, wenn wir weiterhin einen langfristigen Aktionärswert schaffen und unsere Präsenz in den Bereichen humanoide Robotik und embodied KI erweitern."

Herr Martin wird Humanoid Global in den Bereichen Investitionen und Kapitalallokation beraten, einschließlich Geschäftsanbahnung, Investitionsanalyse, Kaufprüfung sowie Portfolioaufbau und -überwachung.

Das Beratungsabkommen weist eine Laufzeit von zwölf Monaten auf und beginnt am 11. September 2025. Beide Vertragsparteien haben das Recht, das Beratungsabkommen jederzeit zu kündigen.

Gewährung von RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß seinem RSU-Plan Herrn Martin vorbehaltlich einer Genehmigung durch die CSE insgesamt 25.000 Restricted Share Units (die "RSUs", jeweils eine "RSU") gewährt hat. Jede RSU berechtigt den Empfänger, nach der Ausübung eine Aktie des Unternehmens zu erhalten. Die RSUs werden sofort unverfallbar und laufen am 12. September 2030 aus. Darüber hinaus kann das Unternehmen Herrn Martin zusätzliche RSUs auf Basis der Erreichung bestimmter Performance-Meilensteine (die "Performance-RSUs", jeweils eine "Performance-RSU") gewähren.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten Prognosen abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeit besten Einschätzungen des Managements auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft oder genehmigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

