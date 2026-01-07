- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC und Las Vegas, Nevada - 7. Januar 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investmentemittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Investition in die Firma MBody AI Corp. ("MBody AI") abgeschlossen hat, die angekündigt hat, künftig unter NASDAQ: $MBAI zu firmieren.

MBody AI nimmt mit seiner branchenführenden Plattform für verkörperte Intelligenz, dem Betriebssystem für die physische Welt, eine Vorreiterrolle auf dem Weg in die Zukunft der autonomen Robotik ein. Seine hardwareunabhängige Software verwandelt jeden Roboter in einen intelligenten, autonomen Agenten, der in der Lage ist, Vorgänge in Echtzeit wahrzunehmen, adaptive Entscheidungen zu treffen und mehrere Roboter nahtlos auf Unternehmensebene zu koordinieren. Während andere Entwickler Punktlösungen anbieten, überzeugt MBody AI mit einer universellen Intelligenzschicht, die über Roboterhardware und Sensor-Ökosysteme hinweg funktioniert.

MBody AI wird bereits von Fortune-500-Unternehmen geschätzt und eingesetzt und verzeichnet auch in anderen Bereichen wie Gastgewerbe, Unternehmensumgebungen, Gesundheitseinrichtungen und Lagerhaltung ein rasches Wachstum. Damit liefert das Unternehmen den Beweis, dass wirklich skalierbare Autonomie keine Zukunftsvision, sondern bereits heute Realität ist. Die Ergebnisse sprechen für sich: Die Kunden erzielen bis zu 90 % Einsparungen bei den Arbeitskosten und erschließen gleichzeitig operative Fähigkeiten, die bisher unmöglich waren.

MBody AI basiert auf einem zum Patent angemeldeten KI-Stack, der von Grund auf für Sicherheit auf Unternehmensniveau und unbegrenzte Skalierbarkeit entwickelt wurde. MBody AI baut keine Roboter, sondern definiert die Kategorie neu. Branchenbeobachter haben einen eindrucksvollen Vergleich gezogen: MBody AI leistet für die Robotik dasselbe wie Microsoft für den Personal Computer und schafft die grundlegende Softwareplattform, die einer ganzen Branche einen erfolgreichen Betrieb über die kommenden Jahrzehnte ermöglicht.

"Die strategische Beteiligung von Humanoid Global unterstützt unsere Arbeit zur Weiterentwicklung autonomer Systeme, die in realen kommerziellen Umgebungen zuverlässig funktionieren", so John Fowler, CEO von MBody AI. "Während wir den Einsatz in verschiedenen Branchen weiter ausbauen, bietet uns die Zusammenarbeit mit Humanoid Global zusätzliche Perspektiven, die uns dabei helfen werden, die nächste Wachstumsphase zu meistern."

Humanoid Global wird MBody AI auch als Berater zur Seite stehen und strategische Einblicke liefern, um die weitere Entwicklung und die kommerziellen Initiativen des Unternehmens zu unterstützen. Im Zuge der von MBody AI forcierten Expansion seiner verkörperten KI-Plattform in wichtige vertikale Märkte soll diese beratende Funktion die gemeinsame Ausrichtung der beiden Unternehmen stärken.

"Wir haben in diesem Jahr eine Vielzahl von Unternehmen aus den Bereichen kommerzielle Robotik und verkörperte KI bewertet, und MBody AI hat sich durch die Marktreife seiner Autonomiefähigkeiten in stark frequentierten Live-Umgebungen bei Fortune-500-Unternehmen ausgezeichnet", erklärt Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Die hardwareunabhängige Plattform des Unternehmens, seine Architektur für kontinuierliches Lernen, seine Beziehungen zu einem der führenden Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur und seine nachweisliche Effizienz im operativen Bereich bilden eine solide Grundlage für die Skalierung. Die Technologie von MBody AI ist bestens gerüstet für einen erweiterten Einsatz in verschiedensten Branchen wie Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Büros und Logistik. Wir freuen uns darauf, das Wachstum des Unternehmens als Investor und langfristiger Partner zu unterstützen."

MBody AI wird von einem Führungsteam geleitet, das über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen KI, Robotik und Unternehmenssoftware verfügt. Das Team hat börsennotierte Unternehmen gegründet und aufgebaut, preisgekrönte Produkte erarbeitet und komplexe operative Strukturen auf globaler Ebene gemanagt. Die Führung des Unternehmens liegt in den Händen von CEO John Fowler, der Mittel in Höhe von über 200 Mio. $ beschafft und zuvor eine Übernahme im Wert von 435 Mio. $ geleitet hat.

Am 7. Januar 2026 schloss das Unternehmen eine Investition in Höhe von 150.000 CAD in MBody AI ab. Der daraus resultierende Erlös soll zur Ausweitung weiterer Partnerschaften, für Forschungs- und Entwicklungsinitiativen, zur Erweiterung des Teams sowie für Marketingaktivitäten verwendet werden.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Über MBody AI

MBody AI ist ein international führender Anbieter von verkörperter künstlicher Intelligenz, der die autonomen Arbeitskräfte der Zukunft entwickelt und gestaltet. Der proprietäre, hardwareunabhängige Technologie-Stack MBody AI Orchestrator sorgt für eine branchenübergreifende Integration von Robotersystemen und sensorbasierten Systemen und ermöglicht menschenähnliche Anpassungsfähigkeit, Situationsbewusstsein und operative Kompetenz im großen Maßstab. MBody AI unterstützt bereits Fortune-500-Unternehmen und Blue-Chip-Kunden. Die Aktionäre haben die Transaktion mit $MBAI genehmigt. Website: www.mbody.ai

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den erwarteten Wachstumsplänen, operativen Initiativen, der Marktexpansion und den erwarteten Vorteilen der Investition des Unternehmens in MBody AI, zur Beteiligung des Unternehmens an MBody AI sowie zur allgemeinen Anlagestrategie und den Zielen von Humanoid Global.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen. Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der Marktbedingungen, geschäftliche und wirtschaftliche Entwicklungen, behördliche Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Leistung von MBody AI und anderen Portfoliounternehmen. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in seinem Profil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82385Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82385&tr=1



