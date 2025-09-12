Bern - Serge Bavaud wird neuer Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes. Er übernimmt die Leitung des NDB am 1. November 2025. Der erst kürzlich zum Botschafter in Algerien ernannte Serge Bavaud übernimmt die Funktion von Christian Dussey, welcher auf den 31. Dezember 2025 als Direktor austritt. Der 52-jährige Serge Bavaud verfügt über einen Masterabschluss in Geschichte und Wirtschaft der Universität Freiburg UNIFR. Darüber hinaus besitzt er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
