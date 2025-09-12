EQS-News: Elbe BidCo AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out

ENCAVIS AG: Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out vollzogen



12.09.2025 / 15:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Corporate News





ENCAVIS AG: Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out vollzogen



Hamburg, 12. September 2025 - Der von der Hauptversammlung der ENCAVIS AG am 16. Juli 2025 beschlossene Ausschluss der Minderheitsaktionäre durch einen verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out ist mit der am 10. September 2025 erfolgten Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Hauptaktionärin, der Elbe BidCo AG, als übernehmender Rechtsträgerin wirksam geworden. Sämtliche Aktien der Minderheitsaktionäre sind auf die Hauptaktionärin, einer von durch Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. (KKR) beratene und verwaltete Investmentfonds, Vehikel und Accounts kontrollierten Holdinggesellschaft, übergegangen. Die Minderheitsaktionäre erhalten von der Hauptaktionärin eine Barabfindung in Höhe von EUR 17,23 je gehaltener Aktie der ENCAVIS AG. Die Einzelheiten hierzu werden von der Hauptaktionärin bekanntgemacht.





***





Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier .





12.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

