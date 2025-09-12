Berlin - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Ausladung der Münchner Philharmoniker und ihres israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem Musikfestival in Gent zum Thema mit seinem belgischen Amtskollegen Bernard Qintin machen.



"Ich finde die Situation für absolut inakzeptabel", sagte der CSU-Politiker dem TV-Sender "Welt" am Freitag. "Ich habe mir vorgenommen, in dem Gespräch demnächst mit dem belgischen Innenminister dieses Thema auch anzusprechen."



Als Innenminister seien sie zwar nicht zuständig, so Dobrindt. "Aber es ist etwas, was man als Vorfall zwischen Ländern besprechen muss." Der Minister bezeichnete die Ausladung als einen Vorgang, "der sehr, sehr, sehr verstörend wirkt".



Bereits am Donnerstag hatte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer schriftlich gegen die Ausladung des Orchesters bei der belgischen Regierung protestiert. "Ich habe einen Brief geschrieben an meine belgische Amtskollegin und wir haben auch im Auswärtigen Amt die Kommunikation aktiviert, weil wir das nicht akzeptieren wollen, was dort passiert ist", sagte Weimer dem TV-Sender "Welt". Es erinnere "an die dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts", wenn Künstler Hausverbote bekommen, "weil sie Juden sind, weil sie aus Israel kommen".



Die Festivalleitung hatte Israel vorgeworfen, in Gaza einen Völkermord zu begehen. Die Ausladung von Shani war damit begründet worden, dass er Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra sei und seine Positionierung in diesem Konflikt unklar sei.





