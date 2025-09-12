Rouyn-Noranda, Kanada, 12. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, den erfolgreichen ersten Goldguss in der Mine Sleeping Giant bekannt zu geben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein im Rahmen der Bestrebungen des Unternehmens, einen Betrieb mit nachhaltiger Goldproduktion sicherzustellen.

Das Ereignis fand am 11. September 2025 am Standort Sleeping Giant (Region Eeyou Istchee, Québec) statt und markiert den Höhepunkt der erfolgreichen Maßnahmen des Teams von Abcourt, das große Anstrengungen unternommen hat, um diesen Meilenstein zu erreichen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, erklärt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, den ersten Goldguss in der Mine Sleeping Giant bekannt geben zu können. Dieser Meilenstein zeugt von unserem unermüdlichen Einsatz und Engagement und ist der Beweis für unsere effiziente Betriebsführung, dank der wir bereits zwei Monate nach dem Beginn der Erschließungsarbeiten im Projekt das erste Gold gießen können. Dieser erfolgreiche Goldguss ist erst der Anfang eines spannenden Kapitels, das in nächster Zeit auf Abcourt und seine Aktionäre wartet."

Mining Forum Americas 2025

Das Unternehmen wird von 14. bis 17. September 2025 an der Bergbaumesse Mining Forum Americas 2025 in den Vereinigten Staaten teilnehmen, die im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs abgehalten wird, und dort den Besuchern aus dem Bergbau-Investmentsektor seine Erfolge präsentieren.

Qualifizierte Person

Pascal Hamelin, Eng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist eine qualifizierte Person gemäß Vorschrift 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T.: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T.: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden "können", "sollten" oder "werden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität und der endgültigen Genehmigung durch die TSXV, basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und anderen Unsicherheiten und Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Abcourt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81018Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81018&tr=1



