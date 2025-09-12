Chicago (ots/PRNewswire) -Cision gab heute bekannt, eine Vereinbarung mit Dow Jones getroffen zu haben, um den Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen vollständig und endgültig beizulegen. Der Vergleich wurde zu für beide Seiten annehmbaren Bedingungen geschlossen und die Einzelheiten werden vertraulich behandelt.Abgesehen von der Veröffentlichung dieser Erklärung wird Cision keine weiteren Kommentare zu dem Rechtsstreit oder seiner Lösung abgeben.Informationen zu CisionCision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unser tiefgreifendes Fachwissen, unsere exklusiven Datenpartnerschaften und unsere preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4507564-1&h=2714723458&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4507564-1%26h%3D408550605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cision.com%252Fpr-distribution-and-placement%252Fprnewswire%252F%26a%3DPR%2BNewswire&a=PR+Newswire), ermöglichen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, sichtbar zu sein sowie ihre Zielgruppen zu verstehen und von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind, verstanden zu werden.CisionPR@cision.comKontaktdaten:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Cision Public RelationsCisionPR@cision.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dow-jones-und-cision-legen-laufenden-rechtsstreit-bei-302555182.htmlOriginal-Content von: Cision Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161701/6116753