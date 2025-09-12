© Foto: UnsplashDer Lufthansa droht der nächste Streik. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat an diesem Freitag eine Urabstimmung begonnen, wie eine Sprecherin bestätigt.Die bei der Vereinigung Cockpit (VC) organisierten Beschäftigten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo dürfen bis zum 30. September über einen möglichen Arbeitskampf abstimmen. Der Sprecherin zufolge gilt ein Quorum von 70 Prozent aller Stimmberechtigten, um Streiks auf den Weg zu bringen. Nicht-Teilnahmen oder Enthaltungen werden dabei als Nein-Stimmen gewertet. Arbeitskampfmaßnahmen sind bis zum Abschluss der Urabstimmung nicht vorgesehen. Ob die Gewerkschaft unmittelbar nach Auszählung einen …Den vollständigen Artikel lesen ...
