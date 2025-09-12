Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 septembre/September 2025) - Effective immediately, JIVA Technologies Inc. will be reinstated for trading.
The Company has rectified the situation that gave rise to the suspension.
_________________________________
Avec effet immédiat, JIVA Technologies Inc. sera réintégrée à la négociation.
La Société a rectifié la situation qui a donné lieu à la suspension.
|Effective Date/ Date Effective:
|Le 12 SEPT 2025
|Symbol(s)/Symbole(s):
|JIVA
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel l'adresse: Listings@thecse.com.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)