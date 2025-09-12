Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0MYT7 | ISIN: CH0024666528 | Ticker-Symbol: 1Z3
Frankfurt
12.09.25 | 09:03
1,624 Euro
-1,34 % -0,022
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HT5 AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HT5 AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,7221,76419:50
Dow Jones News
12.09.2025 18:15 Uhr
213 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: HT5 AG: Ausserordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge

DJ PTA-News: HT5 AG: Ausserordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HT5 AG: Ausserordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge

[ PDF ]

Hochdorf (pta000/12.09.2025/17:40 UTC+2)

Die Aktionärinnen und Aktionäre der HT5 AG genehmigten an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwaltungsrats. Insbesondere stimmten sie der Umsetzung der Pflichtwandlung und der damit verbundenen Schaffung neuer Aktien sowie einer Nennwertreduktion zu. Zudem genehmigte die Versammlung die Einführung einer Opting-Out Klausel. Damit wird die Suche nach einem geeigneten Partnerunternehmen für einen Zusammenschluss erleichtert und die Grundlage für einen möglichen <> geschaffen.

Für Rückfragen

Investoren & Medien

HT5 AG Alexandre Müller ??????? +41 43 268 32 31

contact@ht5.ch

Über HT5 AG

HT5 ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und befindet sich seit März 2025 in definitiver Nachlassstundung. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel HT5 und der ISIN: CH0024666528 kotiert. Die Aktionäre und Obligationäre von HT5 stimmten einer Sanierung mittels Schulden-zu-Eigenkapital-Umwandlung zu. Dieser Prozess sowie das Ende der Nachlassstundung sollen bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Im Anschluss strebt HT5 als sanierte Gesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen einen Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen an, um dieses mittels eines sogenannten "Reverse Takeovers" an die Schweizer Börse zu bringen. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HT5 AG? 
           Bellevuestrasse 27 
           6280 Hochdorf 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Andreas Leutenegger 
E-Mail:        contact@ht5.ch 
Website:       www.ht5.ch 
ISIN(s):       CH0024666528 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757691600760 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.