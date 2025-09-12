Paris/London/Zürich - Am Ende einer für die Anleger insgesamt erfreulichen Woche hat sich der EuroStoxx50 kaum bewegt. Der Leitindex der Eurozone legte am Freitag geringfügig auf 5.390,71 Punkte zu. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 1,36 Prozent. Für etwas Beruhigung hatte am Donnerstag gesorgt, dass die Europäische Zentralbank in politisch unsicheren Zeiten die Leitzinsen im Euroraum unverändert gelassen hatte. Der britische FTSE 100 fiel am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab