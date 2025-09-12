Die Tesla-Aktie zündet den Turbo: Nach einem kräftigen Kurssprung und klaren charttechnischen Kaufsignalen rückt der Konzern wieder in den Fokus der Anleger. Robotaxis, Optimus und eine Milliardenbewertung treiben die Fantasie - und DER AKTIONÄR liegt mit seiner Trading-Empfehlung einmal mehr goldrichtig.Die Tesla-Aktie hat am Freitag mit einem satten Kurssprung von 6,75 Prozent auf 393,69 US-Dollar weiter Boden gutgemacht. Bereits am Vortag hatte sich das Chartbild aufgehellt, nachdem die Papiere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
