Rückkauf von mehr als 250.000 Stammaktien im Rahmen des zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms zu Preisen unter dem Treasury Asset Value (TAV) je Aktie, der zum 11. September 2025 bei 12,18 USD lag

Wie geplant hat das Unternehmen mit dem Staking seiner $TON-Bestände begonnen und schafft damit neben der langfristigen Wertsteigerung des Treasury-Vermögens eine Quelle wiederkehrender On-Chain-Erlöse

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) ("Unternehmen"), ein Digital-Asset-Treasury-Unternehmen mit Fokus auf Toncoin ($TON), gab heute bekannt, dass es im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 250 Millionen US-Dollar mehr als 250.000 eigene Stammaktien zurückgekauft hat. Zudem hat das Unternehmen wie angekündigt mit Staking-Aktivitäten begonnen, um mithilfe seiner Treasury-Bestände On-Chain-Erlöse zu generieren.

Das Unternehmen hat Aktien zu einem Durchschnittspreis von 8,32 USD je Aktie zurückerworben. Der TAV des Unternehmens je Aktie betrug 12,18 USD1 zum 11. September 2025.

Der Rückkauf von Aktien in dieser Woche und der Start des Staking bestätigen die finanzielle Stärke von TON Strategy Company, das Engagement für den Shareholder Value und das langfristige Vertrauen in das Ökosystem von The Open Network (TON). Sie folgen auf die jüngsten Meilensteine im breiteren TON-Netzwerk wie die Verfügbarkeit von $TON auf Gemini, Robinhood und Zengo. Aus Sicht des Unternehmens wird damit der Weg zu einem breiteren Marktzugang für den Token als nativer Vermögenswert von TON geebnet also der Blockchain, die die Zahlungen, Apps und die digitale Ökonomie von Telegram unterstützt.

Das Staking leitet eine neue Phase in der Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens ein. Durch den Einsatz seiner $TON-Bestände für die Netzwerksicherheit erzielt TON Strategy Company Renditen in Form von zusätzlichen $TON und generiert so wiederkehrende On-Chain-Erlöse als Ergänzung zum Wertzuwachs des Treasury-Vermögens. Das Management ist davon überzeugt, dass dieses Schwungrad eine Kombination aus Akkumulation, Rückkäufen und Staking-Erlösen das Unternehmen dazu befähigt, den Wert je Aktie auf lange Sicht stetig zu steigern.

"Diese Rückkäufe und Staking-Meilensteine machen deutlich, wie sehr wir von der Stabilität der Bilanz des Unternehmens und seinen langfristigen Chancen überzeugt sind", erklärt Manuel Stotz, Executive Chairman der TON Strategy Company. "Durch Staking können wir aus unserer Position als langfristiger Halter von $TON einen aktiven Beitrag zur Sicherheit des Netzwerks leisten und zugleich Erlöse erzielen, die zusammen mit unserem Treasury ansteigen. In Verbindung mit Rückkäufen unterhalb des TAV je Aktie unterstützen diese Maßnahmen unsere Strategie, den Wert je Aktie kontinuierlich zu steigern."

Das am 8. September 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm ermöglicht dem Unternehmen, eigene Stammaktien im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. TON Strategy Company hat Cantor Fitzgerald Co. als nicht-exklusiven Beauftragten für den Rückkauf von Aktien des Unternehmens ernannt. Hinsichtlich des Zeitpunkts und der Methode künftiger Rückkäufe, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen auf dem offenen Markt oder auf andere Weise erfolgen können, ist das Rückkaufprogramm flexibel gestaltet.

"Wir verfolgen eine strategische und disziplinierte Kapitalallokationsstrategie", betont Veronika Kapustina, Chief Executive Officer bei TON Strategy Company. "Durch das Staking wird eine Quelle wiederkehrender Erlöse in unser Modell integriert. Und durch die Rückkäufe können wir die Rendite für unsere Aktionäre steigern. Parallel dazu halten wir Ressourcen bereit, um unseren $TON-Treasury weiter zu vergrößern."

Die ehemalige Verb Technology Company, TON Strategy Company, wurde nach ihrer Umfirmierung am 2. September 2025 unter dem Namen TONX an der Nasdaq Capital Market gelistet. Nach Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 558 Millionen USD und der Einführung einer $TON-Treasury-Strategie wurde TON Strategy Company zum ersten an der Nasdaq notierten Unternehmen, das $TON als primäres Treasury Reserve Asset etablierte. Als unabhängiges Treasury-Unternehmen verfolgt TON Strategy Company das Ziel, das Wachstum und die Sicherheit tokenisierter Netzwerke zu fördern, indem es als langfristiger Halter von $TON fungiert.

Über TON Strategy Company

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) konzentriert sich auf die Akkumulation von Toncoin ($TON) für langfristige Investitionen, unabhängig davon, ob diese durch den Einsatz von Erlösen aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, Staking-Prämien oder durch Käufe auf dem offenen Markt erworben wurden. Das Unternehmen strebt an, seine $TON-Reserven stetig zu erweitern, $TON zu staken und die Entwicklung einer tokenisierten Wirtschaft innerhalb der Milliarden-Nutzer-Plattform von Telegram zu unterstützen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weiterhin bestehende Geschäftsbereiche, darunter MARKET.live, eine Livestream-Shopping-Plattform für mehrere Anbieter, und LyveCom, einen KI-gestützten Social-Commerce-Innovator, der es Marken und Händlern ermöglicht, Omnichannel-Livestream-Shopping-Erlebnisse über Websites, Apps und soziale Plattformen hinweg anzubieten.

Treasury Asset Value je Aktie

Der TAV je Aktie gewährt dem Management und den Anlegern wertvolle Einblicke in die operative Performance des Unternehmens. Diese Kennzahl sollte zusätzlich zu den Finanzergebnissen des Unternehmens herangezogen werden und ist nicht als Ersatz für die in den SEC-Einreichungen des Unternehmens enthaltenen Finanzinformationen gedacht. Der TAV je Aktie sollte nur von erfahrenen Anlegern genutzt werden, die seinen begrenzten Zweck und seine Einschränkungen verstehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zur Mission, Strategie und zu den Zielen des Unternehmens, einschließlich der Ansammlung und Verwendung von $TON. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die gemeldeten Ergebnisse sollten daher nicht als Indikator für die zukünftige Entwicklung betrachtet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate beeinflussen können, gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Toncoin und der Branche für digitale Vermögenswerte; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Aktienrückkaufprogramm, seine umfassendere Kapitalallokationsstrategie und andere Geschäftsinitiativen erfolgreich umzusetzen; sowie weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im Quartalsbericht des Unternehmens auf Form 10-Q für das am 30. Juni 2025 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 Der TAV je Aktie wird berechnet als Summe des Gesamtmarktpreises der $TON-Bestände des Unternehmens zuzüglich der Barreserven des Unternehmens, geteilt durch die Anzahl der Stammaktien und vorfinanzierten Optionsscheine des Unternehmens. Die Berechnung erfolgte am 11. September 2025 um 19.00 Uhr ET auf Basis des CoinMarketCap-Preises für $TON von 3,19 USD. Zum 11. September 2025 hatte das Unternehmen 60.808.677 Stammaktien und 1.677.996 vorfinanzierte Optionsscheine im Umlauf.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250912840922/de/

Contacts:

Medienkontakt:

ton@sbscomms.com