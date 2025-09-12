Mit dem Premium-Unlock-Patch des Mod-Anbieters Revanced können Nutzer:innen Premium-Funktionen bei Spotify freischalten, ohne ein entsprechendes Abo zu haben. Spotify gefällt das gar nicht. Daher geht der Streaminganbieter jetzt gegen Revanced vor. Wer den Musik-Streamingdienst Spotify ohne ein Premium-Abo nutzt, muss im Normalfall Werbung in Kauf nehmen, kann Songs nicht überspringen oder offline abspielen. Mithilfe des Mod-Anbieters Revanced, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n