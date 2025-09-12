Anzeige
WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ
NACHBÖRSE/XDAX unverändert - Deutz leicht im Minus

DJ NACHBÖRSE/XDAX unverändert - Deutz leicht im Minus

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Wochenausklang sprechen Marktteilnehmer am Freitagabend. Ein Händler von Lang & Schwarz verweist auf die fehlenden Nachrichten. Ganz leichte Bewegung hätten die Rüstungsaktien gesehen, so der Händler. Etwas Bewegung habe es bei den Rüstungsaktien gegeben. Die Deutz-Aktie wird bei Lang & Schwarz 0,25 Prozent niedriger taxiert, weil nach der dynamischen Entwicklung der vergangenen Monate hier eine Verschnaufpause eingelegt wird. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.699    23.698   +0,0% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 17:01 ET (21:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
