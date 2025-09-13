Vancouver, Kanada - 12. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ)(OTCQB: ONNVF) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. ("Inka Health" oder "Inka") den Vorsitz der vierten Gesprächsrunde der Colorectal Cancer Canada's (CRC) Catalysts: Innovating for Tomorrow Series, einer virtuellen Veranstaltung, die diesen Herbst stattfinden wird und sich auf Dateninnovation und digitales Vertrauen in die Onkologie konzentriert, übernehmen und diese leiten wird. Diese Rolle spiegelt das wachsende Engagement von Onco-Innovations wider, nationale Diskussionen zu Themen zu lenken, die für die Entwicklung der Krebsbehandlung sowohl für Patienten als auch für Gesundheitssysteme zunehmend von zentraler Bedeutung sind.

Onco-Innovations wird im Rahmen dieser Gesprächsrunde zu Diskussionen über die Integration künstlicher Intelligenz, sicheren Datenaustausch und digitales Vertrauen in der Onkologie beitragen. In der Diskussionsrunde wird auch ausgelotet, wie neue Datenquellen, einschließlich Patientenunterstützungsprogramme und synthetische Datensätze, genutzt werden können, um die Präzisionsmedizin weltweit zu fördern. Diese Themen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Gesundheitssysteme nach praktischen Möglichkeiten suchen, neue Technologien zu nutzen und gleichzeitig das Vertrauen der Patienten zu wahren und messbare Verbesserungen in der Krebsbehandlung zu gewährleisten.

Den Vorsitz der Diskussionsrunde übernimmt Dr. Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health. Als Fachreferenten fungieren Dr. Steve Jones, Senior Scientific Advisor bei Onco-Innovations und Direktor am Genome Sciences Centre von BC Cancer, Dr. Winson Cheung, ordentlicher Professor für Medizin und Onkologie an der University of Calgary und Berater bei Onco-Innovations, sowie Alind Gupta, Mitbegründer von Inka Health. Ihre Teilnahme spiegelt das hohe Niveau der Führungskräfte wider, die diese Initiative vorantreiben, wobei hochkarätige Experten und Interessenvertreter aus dem gesamten Onkologie-Ökosystem zusammenkommen. Dieses Engagement stärkt die Fähigkeit von Onco-Innovations, technologisches Fachwissen in sinnvolle Partnerschaften, politischen Einfluss und Marktchancen im schnell wachsenden Bereich der KI-gestützten Gesundheitsversorgung umzusetzen.

"Die eigentliche Herausforderung in der Onkologie besteht nicht darin, mehr Daten zu generieren, sondern das Vertrauen, die Interoperabilität und die Intelligenz zu schaffen, die es diesen Daten ermöglichen, die Versorgung tatsächlich zu verbessern. Wir sehen Möglichkeiten, Systeme zu entwickeln, die Patienten respektieren, Kliniker unterstützen und die Forschung auf eine Weise beschleunigen, die sowohl Märkte als auch Gesundheitssysteme gleichermaßen messen können. Das ist das Thema, das wir bei dieser Gesprächsrunde ansprechen wollen", erklärte Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health.

Die CRC Catalysts: Innovating for Tomorrow Roundtable Series ist ein neues Programm, das von Colorectal Cancer Canada entwickelt wurde und auf zehn Jahren früherer Diskussionsinitiativen aufbaut und darauf abzielt, Fortschritte in der Darmkrebsforschung und -versorgung zu beschleunigen, indem es die Ziele von "Cancer Moonshot" widerspiegelt und ein Jahrzehnt an Fortschritt auf fünf Jahre komprimiert#_edn1. Die Gesprächsreihe besteht aus sieben Themengesprächen, die diesen Herbst beginnen und an denen jeweils Gremien von Fachleuten wie Kliniker, Forscher, Patientenvertreter, politische Entscheidungsträger und Branchenführer teilnehmen, die kritische Themen wie Dateninnovation und digitales Vertrauen diskutieren[ii]. Durch die Teilnahme an dieser Initiative bezeugt Onco-Innovations sein Engagement für die Förderung der Präzisionsmedizin und trägt zu einem nationalen Dialog bei, der sich auf die Innovation der Krebsbehandlung konzentriert.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützten Analysemethoden die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie will Inka Health Pharmaunternehmen dabei unterstützen, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

