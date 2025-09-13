Mit vier Milliarden Dollar ist das ein großer Einstieg des Hedgefonds Elliott Management bei Coca-Colas großem Rivalen. Paul Singers Fonds sieht viel Potenzial. Was sich jetzt ändern könnte. Von Klaus Schachinger. Beachtliche 50 Prozent Wertsteigerung traut Finanzinvestor Paul Singer PepsiCo zu. Mit einem vier Milliarden Dollar schweren Investment ist Singers Hedgefonds Elliott Management nun einer der größten Aktionäre des Brause- und Snackriesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE