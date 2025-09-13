Mehr als ein Serviceprovider: ISX Financial bietet integriertes Banktech-Ökosystem

Anzeige / Werbung

Das Banktech-Konzern ISX Financial EU Plc (ISXX) hat sich das Ziel gesetzt, eine nahtlose Verbindung zwischen dem Transaktionsbanking und Zahlungsverkehr zu schaffen. Das ist keine Zukunftsmusik, denn ISXX vernetzt schon heute regulatorisch abgesicherte Finanzdienstleistungen mit modernster Inhouse-Technologie zu einer Gesamtlösung. Der geschäftliche Erfolg gibt dem innovativen Banktech-Ökosystem recht.

Erfolgreiches, integriertes Banktech-Produktangebot

Dessen Herzstück ist die hauseigene Plattform Probanx, die sämtliche Kernprozesse steuert und so die Unabhängigkeit von Drittanbietern schafft. Das Ergebnis ist ein durchgängig integriertes Angebot bestehend aus ISXMoney für Multi-Währungs-IBANs und Core-Banking-Funktionen, ISXPay für Online-Zahlungen mit integriertem Betrugsschutz, Paydentity zur kombinierten Identitäts- und Zahlungsabwicklung sowie PaidBy¹ - eine A2A-Checkout-Lösung, die Sofortzahlungen mit Händlerbranding, automatischer Abstimmung und Devisenoption ermöglicht. Diese Verzahnung erlaubt es Händlern, Marktplätzen und Fintechs, den gesamten Zahlungs- und Abwicklungsprozess innerhalb einer konsistenten Plattform zu steuern. Und das bei maximaler Effizienz und regulatorischer Sicherheit.

Geschäftszahlen bestätigen Strategie

Die aktuellen Geschäftszahlen unterstreichen die anhaltende Profitabilität dieses Modells². Trotz eines saisonal bedingten Umsatzrückgangs gegenüber dem Vorquartal steigerte ISXX den Nettogewinn im zweiten Quartal 2025 (ungeprüft) auf 6,3 Millionen Euro - ein Plus von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Umsatz lag mit 13,7 Millionen Euro rund fünf Prozent über dem Vorjahresniveau, und die EBITDA-Marge blieb mit 57% auf einem hohen Niveau, was als ein klares Zeichen für die nachhaltige operative Effizienz gewertet werden kann.

Im Gegensatz zu reinen Serviceprovidern wie beispielsweise Fiserv (WKN: A0F5UH, ISIN: US3377381088), die zwar leistungsstarke Payment-Technologien anbieten, jedoch ohne Banklizenz agieren, vereint ISXX regulatorische Kompetenz, End-to-End-Technologie und Produktvielfalt unter einem Dach. Genau diese Kombination macht ISXX zu einem tonangebenden Unternehmen im europäischen Banktech-Sektor, dessen Angebot besonders Unternehmen, die von traditionellen Banken übersehen werden, anspricht. So ergab eine aktuelle Umfrage von ClearBank, dass nur 29% der Fintech-Unternehmen glauben, dass ihre Banken ihr Wachstum unterstützen, gegenüber 51% im Jahr 2020. Darüber hinaus sind 61% der Meinung, dass Banken sich mehr auf Upselling konzentrieren als darauf, ihre spezifischen Bedürfnisse zu verstehen. ISXX schließt diese Lücke mit Open-Banking-Lösungen, einem direkten Zugang zu Programmen und einer vollständigen, modularen Produktpalette.

