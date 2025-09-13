Seit Anfang Juni geht nicht mehr viel im Dax. Der Index trat damals in eine Seitwärtsbewegung ein, die noch bis heute das Handelsgeschehen dominiert. Von gelegentlichen Ausbruchsversuchen auf neue Hochs einmal abgesehen, schwand die Dynamik zusehends. Im Ergebnis bewegt sich der Dax seit geraumer Zeit innerhalb der Grenzen 24.560 Punkte auf der Oberseite und 23.000 Punkte auf der Unterseite seitwärts. Wie lange die Seitwärtsbewegung noch andauern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
