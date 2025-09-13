BioNTech konnte einen Durchbruch nach der Phase-3-Studie zum Brustkrebspräparat "Trastuzumab Pamirtecan" vermelden. Diese Nachricht trieb die Aktie zweistellig nach oben. Die Rally war allerdings nur von kurzer Dauer...

In dieser Woche hat es das Mainzer Biotechunternehmen "BioNTech", welches in der Corona Pandemie Bekanntheit erlangte, nach längerer Abwesenheit wieder an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für das enorme Interesse ist die Veröffentlichung des Phase 3 Studienergebnisses zum Medikament "Trastuzumab Pamirtecan". Das Brustkrebsmedikament hat letzte Woche das primäre Studienziel, eine verlängerte progressionsfreie Überlebenszeit bei Patientinnen mit HER2 positivem Brustkrebs im metastasierten oder nicht operablen Stadium, erreicht. (wallstreetONLINE berichtete). Die postitive Nachricht löste daraufhin eine kurze Rally aus und der Kurs schoss Ende letzter Woche von ungefähr 85 Euro auf kurzzeiteig fast 100 Euro nach oben. Mittlerwiele rangiert der Aktienkurs wieder unter 90 Euro und die wO-Community diskutiert nun über die Bedeutung der Studienergebnisse und die Zukunft von BioNTech. Hier einige Stimmen aus dem BioNTech-Forum:

Entropist: "Sehr gute Nachrichten. An der Börse wurde es wohl auch schon registriert."

Muhlan: "Summit Therapeutics wäre mit so einer Nachrict 100% im Plus, bei BioNTech dagegen nur eine laues Kurslüftchen."

darauf Gruenspan59: "Wenigstens reagiert der Kurs, das ist doch schon mal was."

Snoppy30: "Ich denke wenn die Amis aufgewacht sind und das registrieren, dann wird es heute meiner Meinung nach auf 20% zugehen. Die jetzt auf Short sind sollten schnell verkaufen."

darauf Gruenspan59: "Bin schon froh, wenn am Tagesende kein Minus steht. Als Biontech-Anleger ist man bescheiden geworden, sehr bescheiden."

darauf Gustl24: "Alter Pessimist ??irgendwann wird auch der Ami kapiert haben, dass BioNTech keine Corona Aktie mehr ist. Das wird schon…und der Herr Kennedy ist nmM. keine 6 Monate mehr im Amt. We will see"

Herr_Chipka: "Das sind Topnews! Zitate daraus: "Zulassungsrelevant" + "Primärer Endpunkt erreicht"

Der erste Punkt ist von entscheidender Wichtigkeit für die künftigen Umsätze abseits der Corona-Umsätze. Der zweite Punkt ist ein Segen für alle Erkrankten. Für mich hervorragende News :-)"

Experialist: "Bin heute auf Basis der News wieder eingestiegen. 10% Anstieg ist ja gar nichts, falls es da eine erste Zulassung geben sollte."

Gruenspan59: "…geht schon wieder in den Keller"

darauf RandomGambler1: "Diese 'vorsichtigen' Einschätzungen des Marktes nerven natürlich auf Dauer. Denn der Markt meint offensichtlich:

Phase 3 ist noch kein Zulassungsantrag -

Ein Zulassungsantrag ist noch keine Zulassung -

Eine Zulassung in einem Land ist nicht global -

Zulassungen in mehreren Länder bedeuten noch keine Umsätze -

Umsätze sind noch keine Gewinne -

Gewinne sind noch keine großen Gewinne -

Große Gewinne sind noch keine jährlichen Gewinne-

Jahresgewinne in signifikanter Höhe, - OK der Kurs steigt rapide..."

No_Nickname: "Gekauft wird nicht die beste oder fundamental stärkste Aktie, sondern eine die läuft.

Oder noch krasser, gekauft wird die Aktie von der man glaubt, dass andere glauben werden, dass sie laufen wird. Einmal angeschubst hält das eine Weile an ( Trend ), eine Art von Selbsterfüllung.

Man zieht sich an den eigenen Haaren aus dem Teich."

darauf Muhlan: "Nach der Logik sollte BioNTech jetzt eine Weile nach oben marschieren. Problem ist bei BioNTech aber, dass viele Handelaprogramme immer noch ausschließlich Covid-19 einprogrammiert haben, sprich wenn RFK Wurmschlumof wieder Anti-Impf Scheixxe labert wird das Momentum bei BioNTech gekillt."

Sailer2020: "Ich bin seit Juli letzten Jahres mit einer für meine Verhältnisse riesigen Position - 3000 Stück - bei Biontech investiert. Mein Ziel ist klar: Mit knapp über 50 Jahren den Ausstieg aus dem Berufsleben. Und genau das wird Biontech ermöglichen. Der Zug rollt jetzt los. Eine Bewertung wie Novo Nordisk ist in den nächsten drei bJahren realistisch und das ist keine Übertreibung.

Träumt ihr ruhig weiter von Kursen um die 30 Dollar und rennt dem Kurs hinterher. Biontech hat bewiesen, dass sie ein marktreifes Produkt liefern können. Sie haben bewiesen, dass sie exzellent vernetzt sind - von der Pharmawelt bis in politische Kreise. Sie haben bewiesen, dass sie über mehr als genug Cash verfügen, um ihre Pipeline voranzutreiben. Und das Wichtigste: Sie besitzen das entscheidende Know-how.

Dazu kommen nun noch die brillanten Köpfe von Curevac. Moderna dagegen steht am Abgrund. Am Ende gilt: The winner takes it all. Ich halte es für absolut möglich, dass Biontech bis 2028/2029 eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden erreicht. Wer jetzt nicht kauft, wird wohl kaum mehr die Chance haben, günstig einzusteigen."

Cobold79: "Sollte es sich herausstellen, das BNT327 tatsächlich Keytruda von Merck überlegen ist, sollten wir über 200 Dollar stehen. Sollte das nicht der Fall sein, dann geht's runter Richtung 50 Dollar"

RandomGambler1: "Die Mediziner sind zufrieden,

https://investors.biontech.de/de/news-releases/news-release-…

aber die Börse nicht?! Da passt was gewaltig nicht zusammen, wie unschwer zu sehen ist. Bin gespannt..."

darauf Entropist: "Wir sind hier noch in Phase 2. Das bedeutet noch mindestens 2 bis 3 Jahre bis zum zugelassen Produkt. Das ist das Problem der Börse. Zu ungeduldig. Wer hier ein paar Jahre Zeit mitbringt, wird reich!"

Herr_Chipka: "Nun sind wir da, wo wir schon Freitag Morgen waren. Somit ist die Top-Meldung zum Non-Event geworden, trotz besserer Daten. Na denn... weiter auf der Geduldsspur.

Der Tag des platzenden Knotens wird schon noch kommen ??"

Silbenfischen: "Ich denke, es hat mit der Enttäuschung an Summit zu tun. Mitgefangen, mitgefangen. So funktioniert nun mal Börse. Hat nicht immer viel mit Logik zu tun. Nicht beirren lassen!??"

IRQQ: "Summit hat nur ein einziges mögliches Produkt und keinerlei Umsätze und anscheinend auch keine Cash Reserven. Trotzdem ist der Unternehmenswert mit ca. 14 Mrd. höher als der Unternehmenswert von Biontech (8,5). Die Daten für Ivonescimab zeigen, dass der Therapieansatz wirkt, allerdings ist fraglich, ob Ivonescimab am Ende das beste Medikament sein wird. Das kann man auch positiv für Biontech sehen. Ansonsten zeigen die Daten lediglich, dass ein Erfolg bei der Entwicklung von Medikamenten nicht garantiert ist. Biontech hat dieses Risiko schon reduziert, indem es für BNT327 eine Zusammenarbeit mit Bristol Myers Sqibb eingegangen ist."

darauf Entropist: "Da kann man wirklich mal sehen, wie verrückt der allwissende Markt ist. Das einzige Hoffnungsträgermedikamtent von Summit wird mit 14 Milliarden USD bewertet. Die gesamte Pipeline von Biontech inkl. Comirnaty und BNT327 plus alle anderen gerade mal mit 8,5 Milliarden.

Der Cash geht in den Enterprise Value nicht ein."

darauf Gustl24: "Für mich ist es nach wie vor ein Rätsel, wie man Summit und BioNTech in einen Topf werfen kann. Summit hat eine MK von über 12 Milliarden und pfeift finanziell aus dem letzten Loch. Ohne weitere Verwässerung werden Sie nach meiner Meinung die sehr komplexe Forschung hier nicht aufrecht erhalten können. BioNTech hat Cash Reserven von über 17 Milliarden und den BMS Deal, der die weitere Forschung der nächsten Jahre nahezu kostenneutral aufrecht erhält. Natürlich wird diese Forschung noch Jahre in Anspruch nehmen aber das sind jedoch völlig unterschiedliche Voraussetzungen."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community





