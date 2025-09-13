Berlin (ots/PRNewswire) -Auf der IFA 2025, die kürzlich in Berlin stattfand, wurde TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, für seine innovativen Smart-Home-Lösungen ausgezeichnet. TCL Fresh Air AC ist bei Verbrauchern auf der ganzen Welt beliebt und vertrauenswürdig und steht weltweit an erster Stelle bei den Verkaufszahlen[1]. Das Unternehmen bietet den Verbrauchern ein smarteres und gesünderes Leben.Mit dem Global Product Technical Innovation Award (GPTI Awards), der von der International Data Group (IDG) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verliehen wird, wurden in diesem Jahr die Fortschritte von TCL in der Klimatechnik ausgezeichnet. Die brandneue Klimaanlagenserie TCL FreshIN 3.0 hat den "AI Energy-Saving Technology Gold Award" für ihre herausragende Energieeffizienz gewonnen.Mit dem verbesserten T-AI-Energiesparalgorithmus erzielt die FreshIN 3.0-Serie zusätzliche Energieeinsparungen von bis zu 37 %, was Verbrauchern einen grüneren Lebensstil ermöglicht. Diese KI-gesteuerte Energiespartechnologie wird kontinuierlich auf das gesamte TCL-Klimaanlagenportfolio angewandt, um Nutzern ein intelligentes, gesundes und umweltfreundliches Lebensgefühl zu bieten.Neben seiner Kernkompetenz, der Energieeffizienz, hat TCL FreshIN 3.0 seine herausragenden Fähigkeiten bei der Luftreinigung und dem extrem leisen Luftstrom unter Beweis gestellt. Mit dem patentierten, hochklappbaren "FreshIN"-Frischluftzulauf und dem branchenführenden TVOC-Echtzeit-Luftqualitätserkennungssystem sorgt die FreshIN 3.0-Serie für eine höchst effiziente Reinigung der Raumluft. Unterstützt durch das Quadruple Noise Reduction System sorgt es mit 16 dB leiser Frischluft für eine ruhige Schlafumgebung. Zusätzlich zu diesen Innovationen bietet FreshIN 3.0 auch einen sanften Brise-Modus, der den Luftstrom in eine duschähnliche Dispersion umwandelt und so für ein natürliches, komfortables Erlebnis sorgt, ohne dass es zu harten Kaltluftstößen kommt. Diese innovativen Produktdesigns spiegeln das Engagement von TCL wider, einen intelligenten, gesunden Lebensstil und professionelle, auf moderne Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen für das Luftmanagement zu bieten. Darüber hinaus bietet TCL umfassende Lösungen für die Innenraumluft in Wohn- und Geschäftsräumen an, die mit modernster Technologie ein gesünderes Leben ermöglichen.Informationen zu TCLTCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe kombiniert durchdachtes Design sowie innovative Technologie, um großartige Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen sowie beeindruckende Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für alle bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com[1] TCL Fresh Air Conditioner Umsatz im Jahr 2024, SHANGPU GROUPView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-wird-auf-der-ifa-2025-fur-freshin-3-0-frischluftreiniger-mit-energiesparender-ki-innovation-ausgezeichnet-302555692.htmlPressekontakt:eupr@tcl.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127783/6116931