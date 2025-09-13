Der Strombedarf weltweit steigt rasant, dadurch erfährt die Kernkraft eine Renaissance. Der kanadische Konzern Nexgen Energy liefert den notwendigen Brennstoff Uran. Von Carl Batisweiler. Einer der Rohstoffe, die Russland trotz vieler Sanktionen nach wie vor ungehindert exportieren kann, ist Uran. Denn für den Betrieb ihrer Atommeiler sind viele Länder auf Brennstoffnachschub aus Wladimir Putins Reich angewiesen - verfügt Russland doch über große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
