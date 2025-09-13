Auf der IAA 2025 in München haben wir mit Dr. Joachim Post, Entwicklungsvorstand von BMW, über die Neue Klasse gesprochen, eine vollkommen neue Modellfamilie, deren erstes Produkt der vollelektrische SUV BMW iX3 ist. Im Video-Interview mit unserem Chefredakteur Peter Schwierz spricht Joachim Post vom "Beginn einer neuen Ära" und sagt: "Wir haben sämtliche Technologien auf ein komplett neues Level gehoben!" Für Joachim Post, der erst im Juni vom Einkaufs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net