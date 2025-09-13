Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben unter bestimmten Bedingungen bereit, "umfassende Sanktionen" gegen Russland zu verhängen.



Voraussetzung sei, dass "alle Nato-Staaten sich darauf geeinigt haben, dasselbe zu tun" und dass alle Nato-Staaten den Kauf von Öl aus Russland einstellen, schrieb Trump am Samstag in einem Brief an alle Nato-Staaten, wie er bei "Truth Social" mitteilte. Demnach sei das Engagement der Nato für den Sieg "bei Weitem nicht hundertprozentig". Dies schwäche die Verhandlungsposition und die Verhandlungsmacht gegenüber Russland erheblich.



Darüber hinaus schlug Trump vor, als Gruppe Zölle von 50 bis 100 Prozent gegen China zu verhängen, die nach Beendigung des Ukraine-Krieges vollständig zurückgezogen würden. Dies würde "ebenfalls eine große Hilfe sein", um diesen "tödlichen, aber lächerlichen Krieg zu beenden", so der US-Präsident. China habe eine starke Kontrolle und sogar Einfluss auf Russland, und diese "mächtigen Zölle" würden diesen Einfluss brechen.



Darüber hinaus bezeichnete Trump den Krieg als "Bidens und Selenskyjs Krieg". Er sei nur da, um dabei zu helfen, ihn zu beenden und Tausende von russischen und ukrainischen Leben zu retten. "Wenn die Nato tut, was ich sage, wird der Krieg schnell enden und all diese Leben werden gerettet werden. Wenn nicht, verschwenden Sie nur meine Zeit und die Zeit, Energie und das Geld der Vereinigten Staaten", so Trump.





