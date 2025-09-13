Der Oracle-Chef sprang im Bloomberg Billionaires Index dank eines Kursprungs für einige Stunden zum reichsten Menschen der Welt auf. Zum Handelsschluss gaben die Oracle-Aktien allerdings wieder einen Teil der Gewinne ab.Im Kampf um den Titel "Der reichste Mensch der Welt" machte Larry Ellison unter der Woche an einem Tag ein Vermögens-Plus von 70 Milliarden US-Dollar. Dies ist der größte Tagesanstieg, den der Bloomberg Billionaires Index je verzeichnete. Kurze Zeit später stieg er zum reichsten Menschen der Welt auf und entthronte Elon Musk, der diesen Titel über 300 Tage am Stück innehatte. Durch den Kursprung der Oracle-Aktie stieg sein Gesamtvermögen für kurze Zeit auf 397 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
