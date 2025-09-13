DAX beendet Woche im Plus: Von 300 % mit Alibaba, der Verdopplung von Nebius und dem Aus von Meyer Burger!

Während der DAX in dieser Woche um 0,43 % zulegte, konnten sich die Zuschauer der Börsenlounge über deutlich höhere Kurssprünge freuen. Der Optionsschein auf Alibaba ist auf Plus 300 % gestiegen und auch Nebius glänzte!Der DAX hat zwar in der vergangenen Woche leicht zugelegt, war aber trotzdem im Vergleich mit den internationalen Märkten eher der Party-Crasher. Lediglich die üblichen Verdächtigen konnten glänzen. Rheinmetall, Siemens Energy und die Deutsche Bank waren mit Abstand die besten Werte im deutschen Leitindex. Obwohl Oracle im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Experten verfehlte, legte die Aktie über 30 Prozent zu. Mit so einem starken Ausblick des US-Konzern hatten …

