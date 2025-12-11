Meyer Burger Germany war innerhalb des insolventen Meyer-Burger-Konzerns für die Entwicklung und Fertigung von Produktionsanlagen für Photovoltaik-Module zuständig. Nun wird das Anlagevermögen des Unternehmens versteigert. Nach den Versteigerungen an den beiden Standorten des insolventen Photovoltaik-Herstellers Meyer Burger Industries GmbH in Freiberg und Bitterfeld beginnt nun auch bei der Meyer Burger Germany GmbH am Standort Hohenstein die Versteigerung des Anlagevermögens. Zum Aufruf kommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
