Meyer Burger Germany war innerhalb des insolventen Meyer-Burger-Konzerns für die Entwicklung und Fertigung von Produktionsanlagen für Photovoltaik-Module zuständig. Nun wird das Anlagevermögen des Unternehmens versteigert. Nach den Versteigerungen an den beiden Standorten des insolventen Photovoltaik-Herstellers Meyer Burger Industries GmbH in Freiberg und Bitterfeld beginnt nun auch bei der Meyer Burger Germany GmbH am Standort Hohenstein die Versteigerung des Anlagevermögens. Zum Aufruf kommen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.