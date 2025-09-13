Hannover Rück-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,57 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende auf Xetra notiert die Aktie bei 249,80 auf Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 8 x kaufen und 1 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 218,00 Euro und 335,00 Euro. Acht von neun Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste Kursziel weist eine Gewinnerwartung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
