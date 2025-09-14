Herford - Der Magier Chris Ehrlich bekennt sich zu "Marotten" zu denen gehört, dass er gelegentlich seine Crew-Mitglieder maßregelt. "Wenn die Leute aus unserer Crew rauchen - und das tun natürlich viele - dann bin ich der, der sie immer wieder anspricht und fragt: 'Mensch, überleg doch noch mal, ist das gut für deine Gesundheit'", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Sonntagausgabe).



Auch vor seinem Bruder Andreas machen diese "Eigenheiten" nicht halt. Für Auftritte lege Chris Andreas persönlich die Klamotten zurecht, "weil das sonst katastrophal in die Hose gehen würde", sagte Chris Ehrlich der NOZ. Eitel sei er jedoch nur auf der Bühne: "Privat bin ich, ich will nicht sagen, anspruchslos, aber da laufe ich vielleicht auch mal in Sandalen herum. Aber ohne Socken."





© 2025 dts Nachrichtenagentur