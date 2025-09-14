Das war unser Hinweis für RuMaS-Abonnenten der Trading-Tipps am 10. August: "Unsere letzten beiden Trading-Tipps führten bei dem chinesischen Unternehmen, zu Aktiengewinnen von bis zu 24 Prozent und 15 Prozent. Jetzt sieht es nach einer neuen Trading-Chance aus. Seit Wochen bewegt sich der Kurs in einer relativ engen Spanne seitwärts über der 200-Tage-Linie. Gelingt der Ausbruch über die 100-Tage-Linie sind charttechnisch Kurse bis 120,00 Euro drin." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
