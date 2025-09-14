Am letzten Sonntag hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier hat nach vier Verlusttagen in Folge den Unterstützungsbereich erreicht. Geht die Marke von 95,00 Euro verloren, gibt es gut und gerne 10 Prozent Abwärtspotenzial. Bombardier wurde ausgestoppt, maximal waren mit diesem RuMaS Trading-Tipp 70,54 Prozent Aktiengewinn möglich. Der RuMaS Express-Service und die RuMaS Trading-Tipps bieten für Anfänger, ...

