Wer mit "kleinem Geld" und "großem Zocker-Gen" hier und da mal einen höchst riskanten Trade wagt, kann natürlich verlieren, aber mit einem passenden Einstiegskurs ist die Chance nicht gering, dass man richtig viel gewinnen kann. Seit dem Tief im Juni hat die Xinyi Solar-Aktie kräftig zugelegt, der lang anhaltende Abwärtstrend ist gebrochen. Aufgrund aussichtsreicher Charttechnik könnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und aus heutiger Sicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
