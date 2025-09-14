Am letzten Sonntag hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Das chinesische Online-Unternehmen hat nach einer Konsolidierung am Freitag mit dem Anstieg über die 38-Tage-Linie und einem Schlusskurs von 8,52 USD ein doppeltes Kaufsignal geliefert. Nun könnte die Aktie wieder durchstarten und den im April im Bereich um 5,00 USD begonnenen Aufwärtstrend bis auf 10,00 USD fortsetzen. Diese Trading-Idee mit Hello Group war ein Treffer ohne Gewinn. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.