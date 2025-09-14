Anzeige
Sonntag, 14.09.2025
WKN: 515710 | ISIN: DE0005157101
Xetra
12.09.25 | 17:36
8,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
14.09.2025 08:51 Uhr
513 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Dr. Markus Arendt verlässt den Vorstand der Hoenle AG

DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Dr. Markus Arendt verlässt den Vorstand der Hoenle AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Dr. Hönle AG: Dr. Markus Arendt verlässt den Vorstand der Hoenle AG

Gilching (pta000/14.09.2025/08:15 UTC+2)

Mit Wirkung zum Ablauf des 14.09.2025 wird Dr. Markus Arendt aus dem Vorstand der Hoenle AG abberufen. Der Aufsichtsrat der Hoenle AG entsendet Dr. Franz Richter, der derzeit das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Hoenle AG ausübt, zum 01.10.2025 als Nachfolger in den Vorstand. Während dieser Zeit ruht sein Amt als Aufsichtsrat.

Der Wechsel erfolgt aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung und Schwerpunktsetzung der Firmengruppe. Die Realisierung des geplanten Wachstums und die gleichzeitige Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung sind und bleiben zentrale Aufgabenfelder. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Arendt für seine Tätigkeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Weitere Informationen zu Dr. Franz Richter finden Sie hier. https://www.hoenle.de/investoren/management-service

Über Hoenle Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen mit dem Schwerpunkt UV-Technologie für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Geschäftsbereich beinhaltet die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Dr. Hönle AG 
           Nicolaus-Otto-Str. 2 
           82205 Gilching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Peter Weinert 
Tel.:         +49 8105 2083 173 
E-Mail:        peter.weinert@hoenle.de 
Website:       www.hoenle.de 
ISIN(s):       DE0005157101 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757830500782 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
