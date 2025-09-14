Die Kapriolen der US-Politik belasten den Mischkonzern. Doch schon auf kurze Sicht sollten Erfolge im Bereich der Biotechnologie den Kurs steigern. Noch mehr als die unberechenbare Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgte sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy im Frühjahr für einen Kurssturz der Danaher-Aktie. Beim international aufgestellten US-Konzern mit Schwerpunkten auf Technologie- sowie Medizin- und Lifestyleprodukte gilt schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE