Hamburg - Im ersten Sonntagsspiel des dritten Bundesliga-Spieltags hat der FC St. Pauli 2:1 gegen den FC Augsburg gewonnen.



In einem spannenden Spiel am Millerntor-Stadion gingen in der 16. Minute zunächst die Gäste durch einen Treffer von Fabian Rieder in Führung. Rieder köpfte nach einem Chipball von Massengo aus kurzer Distanz ein. St. Pauli gelang allerdings kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleich durch Andréas Hountondji, der einen Elfmeter zunächst verschoss, aber den Abpraller im Nachschuss verwandelte.



Im zweiten Durchgang drehte Danel Sinani die Partie zugunsten der Gastgeber. Er erzielte das entscheidende Tor in der 77. Minute, als er einen Freistoß von der rechten Seite halbhoch Richtung kurzes Eck schoss. Der Ball wurde von Cédric Zesiger abgefälscht und landete unhaltbar im Netz. Eine Antwort der Fuggerstädter blieb aus.



Für die Hamburger geht es am Freitag in Stuttgart weiter, Augsburg ist am Tag darauf gegen Mainz gefordert.





