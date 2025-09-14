Die neue Handelswoche steht vor der Tür und wer entsprechend positioniert ist kann schöne Treffer landen. Meine Watchlist mit 1.000 Werten ist wieder einmal abgearbeitet und wie immer waren einige Aktien dabei, bei den sich der Einstieg wahrschlich rentiert. Meine Favoriten für die kommende Woche verrate ich selbstverständlich nicht, denn die sind ausschließlich den RuMaS-Abonnenten vorbehalten. Wenn Sie wissen möchten, welche Aktien in der kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS