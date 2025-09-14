Zuletzt hatten wir im RuMaS Express-Service am 05. Juni über Steyr Motors ISIN: AT0000A3FW25 berichtet, am 14. und 15. Juli hat die Aktie einen kräftigen Satz gemacht. 30 Prozent Aktiengewinn waren für mutige Anleger und Trader möglich, manch einer wird den Sack zugemacht haben. Nach einem Rücksetzer hat sich der Kurs seitwärts bewegt, die Kursgewinne nach dem Tief am Dienstag machen Hoffnung auf den Wiederaufstieg. Die Papiere sind seit 30. Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS