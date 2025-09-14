Nur wenige Monate nach dem Verkaufsstart hat Tesla die günstige Einstiegsversion seines Cybertruck wieder aus dem Programm gestrichen. Die einzige Erklärung laut Branchenbeobachter:innen: Die Nachfrage fehlt. Ist das der Anfang vom Ende? Schon jetzt gilt der Cybertruck als der größte Autoflop der vergangenen Jahrzehnte. Dieser Misserfolgsgeschichte wird jetzt noch ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Denn Tesla hat das etwas günstigere Einstiegsmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
