Wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF kürzlich meldete, sind erstmals mehr Kinder weltweit fettleibig als untergewichtig. Was einerseits ein großer Erfolg im Kampf gegen Hunger ist, birgt neue Risiken. Starkes Übergewicht im Kindesalter führt zu Adipositas bei Erwachsenen und den damit verbundenen Krankheiten wie Herz- Kreislaufproblemen oder Diabetes. Die Therapie von Übergewicht und Diabetes schon bei Kindern dürfte also in Zukunft eine noch gewichtigere Rolle spielen. GLP-1-Rezeptoragonisten sind in Form moderner Abnehm-Spritzen schon seit einigen Jahren beliebt. Bald laufen Patente aus - Experten erwarten, dass sich der stark wachsende Markt deutlich weiterentwickelt. Wir erklären, wer davon profitieren könnte und worum es bei modernen Diätmedikamenten in Zukunft geht.
