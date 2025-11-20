VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 20. November 2025 / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" oder das "Unternehmen") (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, freut sich, bekannt zu geben, dass die Eurasische Patentorganisation (EAPO) das Patent mit der Nummer 051510 offiziell erteilt hat (Ausgabe am 14. November 2025).

Das Patent umfasst die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen. Dazu zählt auch BNT23001, eine sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) und das Leitprodukt von BioNxt. Das Patent gewährt Schutz in allen acht EAPO-Mitgliedstaaten (Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Turkmenistan) mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 200 Millionen Menschen. Das Patent ist bis zum 14. Juni 2043 gültig.

Wichtiger Meilenstein für die globale IP-Strategie von BioNxt

"Die Erteilung des eurasischen Patents ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wertschöpfungs- und Vermarktungsstrategie", so Hugh Rogers, CEO von BioNxt. "Es ist für BioNxt das erste nationale Patent und es kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, nachdem wir gerade an unserer zweiwöchigen Bioäquivalenzstudie an Großtieren arbeiten. Wir erwarten uns in den kommenden Wochen und Monaten entscheidende Impulse, wie etwa weitere nationale Patenterteilungen, Ergebnisse aus der Tierstudie sowie die Einleitung unserer Bioäquivalenzstudie am Menschen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Meilensteine die laufenden Gespräche mit potenziellen Lizenzpartnern auf regionaler und globaler Ebene entsprechend beschleunigen werden."

Ausweitung der Patentabdeckung auf globaler Ebene

BioNxt treibt die Patentnationalisierung in wichtigen globalen Pharmamärkten weiter voran, unter anderem auch in der Europäischen Union, wo das Europäische Patentamt (EPA) eine Erteilungsabsichtserklärung herausgegeben und die Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit bestätigt hat. In den Vereinigten Staaten läuft derzeit eine Track-One-Prioritätsanmeldung, parallel dazu werden auch in den Initiativen zur Patentnationalisierung in Kanada, Australien, Neuseeland und Japan Fortschritte erzielt. Zusammen umfassen diese Regionen einige der weltweit größten und fortschrittlichsten Pharmamärkte und bilden für BioNxt die Grundlage für seine Initiativen zur Vermarktung und Partnersuche.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 778.598.2698

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Entwicklung, Erprobung, behördliche Zulassung und Vermarktung der sublingualen Arzneimittelprodukte von BioNxt sowie über geplante Meilensteine, voraussichtliche Partnerschaften und potenzielle Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind innewohnenden Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNxt liegen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei der behördlichen Zulassung, negative Ergebnisse aus klinischen Studien, Änderungen der Marktnachfrage, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Unterbrechungen der Lieferketten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. BioNxt ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, gehören Änderungen der Marktnachfrage, regulatorische Entwicklungen, Verzögerungen bei klinischen Studien, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Unterbrechungen der Lieferkette und unvorhergesehener Wettbewerbsdruck.

